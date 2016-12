Rootsi politsei võtab järgmise aasta alguses vastu esimesed Volvo V90 politseiautod. See mudel saavutas turvatestides läbi aegade kõige kõrgema tulemuse. Rootsi politsei on Volvoga koostööd teinud aastakümneid. Enne V90 tulekut on operatiivsõidukitena kasutusel olnud ka V70 ja XC70 mudelid.

Nõudmised operatiivsõidukitele on kõrgemad tavasõidukitele esitatavatest. Lisaks sellele käsitletakse Rootsis, erinevalt paljudest teistest riikidest, politseiautot töökohana. See tähendab, et iga sõiduk peab politseiautoks kvalifitseeruda soovides vastama väga rangetele nõuetele, mis puudutavad sõiduomadusi, mugavust, kvaliteeti ja ergonoomikat.

Rootsis potentsiaalsetele politseiautodele läbi viidav test keskendub viiele olulisele punktile: pidurdustest, takistusrada, kõrvalepõikamistest pidurdamisega ja ilma ning suure kiirusega operatiivsõit.