"On üsna kindel, et paljud meist peavad neliveolist Jeepi sõidukiks, mis saab hakkama peaaegu kõigi keerukate ilmastiku- ja maastikuoludega ja allolev video on selle kohta järjekordne tõestus," märgib Dirty Wheel. "Selles veidras klipis näete off-road Jeepi, mis sõidab üles raevukalt voolavast kosest."

ÕL Mehele on igati nõus DW järgneva seisukohavõtuga:

"Okei! Saime aru. Jeep on võimas sõiduk, mis suudab läbida isegi ülikarmi maastikku, aga sõita kosest üles? No miks?"

Milleks Jeep on suuteline eestlaste - sealjuures looduse ees vastutustundlike! - juhtimisel, seda saab vaadata näiteks SIIT. Aga selliseid jõu- ja ilunumbreid tuleks tõesti teha ainult kohtades, kus nii lubatakse ning kus sellega ei räsita imekaunist maastikku.