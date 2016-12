Emakese Loodusega ei saa jännata: nii mõnedki kasulikud ained ei oma tervisele mõju, kui neid manustada omaette. Näiteks E-vitamiini tablett üksi sisse võetuna – kuna sulle spinat ei maitse – lihtsalt ei tööta. Ent samamoodi on nii mõnedki toiduained märkimisväärselt mõjukamad, kui neid süüa kombona mõne kindla teise toiduga. Kombineeri kokku õiged koostisosad ning su toit on veelgi tervislikum – ja maitsev, õpetab Men's Health.

Teadusuuringud on leidnud, et küüslauk ja sibul aitavad omandada teraviljast tsinki ja rauda ning see kasulik omadus töötab ka liha puhul, mis samuti neid mineraale sisaldab. Tsink tugevdab immuunsüsteemi ja raud on ülioluline lihaste töös.

Mandlid + keefir

Mõtle keefirist kui hapukast ja mullitavast jogurtist.

Kui see mõte ajab nina kirtsutama, siis anna oma kõhule annus tervistavaid probiootikume sel moel, et lisa keefirit oma järgmisse tervisekokteili. Ja kui seda juba tegemas oled, siis lisa blenderisse ka peotäis südamele kasulikke mandleid. Nimelt sisaldavad mandlikoored kiudaineid, mis käituvad prebiootikumina. Ja prebiootikumid annavad toitu keefiris olevatele probiootikumidele. Koos hoiavad need ained nii kõhu korras ja ajavad haigusi tekitavad pahalased minema.

Munad + spinat

Ühes uuringus leiti, et munaga salatit söönud mehed said toitust üheksa korda rohkem karotenoide – antioksüdandid, mis on head silmadele – kui need mehed, kel salatis kolme muna polnud.

Karotenoidirohke toit (spinat, porgand, maguskartul) võib ka vähendada südamehaiguste ja mõne vähiliigi riski.

Selle antioksüdandi omastamiseks on aga vaja rasva. Kui sa pidevalt mune süüa ei taha, siis võtta appi oliiviõli, avokaadod ja pähklid.

Maguskartul + kajenni pipar

Anna magusale veidi kuuma.

Kuuma kajenni pipra suus tuldsüütav koostisosa kapsaitsiin aitab kaasa beetakaroteeni nimelise antioksüdandi omastamisele. Ja sellest omakorda teeb su keha vitamiini A.

Rosmariin + grillkana

Liha grillides võivad moodustuda potentsiaalselt kantserogeensed ühendid ehk HCA-d. Ehk kui liha grillil liiga ära kõrvetad, siis suurendad vähiriski. Aga marinaadile lisatud rosmariin võib ühe uuringu kohaselt pidurdada grillimisel HCA-de moodustumist.

Roheline tee + sidrun + röstsai

Sööd hommikul virna pannkooke siirupiga ja siis kukud hiljem kokku?

Põhjus: kõrgele veresuhkru tasemele järgneb sageli madalam, mis tekitab isu uinaku järele.