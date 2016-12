Võib-olla oled sa seda tüüpi mees, kes korrapärase rinnakarvade trimmimiseta tundub nagu karvane mammut, märgib Ask Men . Või siis hoopis vastupidi: oled mees, kelle puhul isegi väikese habeme kasvamine on nagu lotovõit. Olgu ükskõik kumba pidi, loodetavasti oled sa praeguseks eluhetkeks oma kehakarvade olemusega leppinud. Aga kas su abikaasa või tüdruksõber on? Kas habe ajab naisi hulluks? Kuidas on lood rinnakarvadega? Ja kas nende meelest võiksid sa olla sealt alt paljaks aetud?

"Ma ei saa sebida mehega, kellel on kehakarvad," ütleb 37-aastane Jaclyn. "Kui mehel on suurepärane keha, aga selle peal on karvad, siis on selle veetlus kohe kadunud. Ma ei saa tema lihasjoone nägemiseks tema karvadest mööda vaadata."

Karvatut välimust armastavate naiste meelest ei lase karvad neil seda näha, mida nad näha tahaksid. Kõige paljana hoidmine jätab puhtuse mulje – eriti sealt altpoolt.

"Hoia see jama kontrolli all," ütleb 27-aastane Jordan. "Meilt oodatakse, et hoiaksime end sealt alt puhtana, see peaks kehtima ka meeste puhul."

On üsna tõenäoline, et kui temake sinna allapoole liigub, siis mitte selle jaoks, et imetleda seda pesa, mida sa pununud oled.

"Kui aus olla, siis miski pole vähem seksikas, kui kubemekarva sattumine kuhugi, kuhu see ei peaks – kui saate aru, mis ma silmas pean," ütleb 28-aastane Sam.

Ogaline habe ja pikad karvad käsivarre või rinnal võivad samuti romantilisi hetki rikkuda. "Habe teeb suudlemisel haiget – see võib olla väga ärritav," nendib Jaclyn. "See võib kratsida ka teisi kehaosi, mitte ainult nägu."

Aga teistele meeldib põõsastik

Mõnede naiste silmis paistab täielikult paljaks raseeritud mees ebaloomulik ja isegi puberteedieelne. Keha- ja näokarvad võivad olla ea tunnus, näidata meest vanema ja elukogenumana.

"Mulle isiklikult meeldib natuke keha- ja näokarvu," leiab Jordan. "Kaldun märkama habemega meest enne kui puhtaks raseeritud meest. Midagi sellist, et nad näevad minu jaoks veidi küpsemad ja mehelikumad ning seeläbi atraktiivsemad välja."

Jah, aga see ei tähenda, et sa peaksid laskma asjadel kontrolli alt väljuda.

(VIDA PRESS)

"Ma ei taha sebida Mumford and Sons'iga, aga hirmsasti ma ka habeme ega tüüka vastu pole," ütleb 28-aastane Liz. "Miski liiga metsik ja puhmas on siiski ei-ei. Ja kellelgi peale Vladislav Koržetsi ei tohiks olla lenksukujulist vuntsi ka."

Absoluutselt kõik naised leidsid, et seljakarvadega mees saaks neilt kohe korvi.

Kõige tähtsam on hooldus

Olgu naine on mõmmiku moodi meeste või siledaks aetud isaste pooldaja, alati on tähtsad karvastiku soetus ja hooldatus. Ka need naised, kellele meeldib habemetüüka sinakas varjund, tahavad olla kindlad, et see suudeldav habe on puhas. Ja kui naisele meeldib libistada sõrmedega läbi su rinnakarvade, siis on parem, kui ta ei pea takerduma pusasse.

"Eelistan tegelikult, kui karvad on alles jäetud," sõnab Jordan. "Leian, et kuni kutt on hästi soetud ja hoolitseb enda eest, seni on see tore."

Kuidas seda teha? Spetsialist annab nõu

1. Kui sa ei taha kehakarvu täitsa maha ajada, siis on oluline hoida neid mõistlikus pikkuses. Ära lase karvastikul džungliks muutuda. Kui see hakkab su särgi alt välja piiluma, siis on aeg kääride järgi haarata.

2. Parema koristamise eesmärgil trimmi kehakarvu vannitoas.

3. Kui tahad oma keha raseerida, siis käitu nii nagu habet ajades. Lõika karvad esmalt lühikeseks. Kasuta uut raseerimistera ja õigeid hooldustooteid nagu raseerimiseelne õli ja niisutav raseerimisvaht.

4. Kui sa ei kavatse puhtaks raseerida, siis ära üle ka trimmi. Karvastik peaks tunduma loomulik ja hooldatud.

5. Vali stiil, millele pikemalt truuks jääda. Kui otsustad paljaksaetud keha kasuks, siis peaksid seda edaspidi regulaarselt raseerima.