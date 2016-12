Dose vahendab fotosid, mis illustreerivad seda, et mees on võtnud naise palvet veidike liiga otseselt. Või siis lihtsalt illustreerivad seda, et sugude vahel eksisteerib natuke erinevusi loogikas... ja huumorimeeles. Mis on piltidel valesti? Või kas üldse on?

1. Naine palus mehel koostada poenimekirja. Aga mis teha, kui vahepeal ei tule mõne asja nimi meelde? "Foolium, sool, nõude pesemise lapatsid asjandused."

undefined (Dose)

2. "Panin hommikul lapsi valmis ja palusin abikaasal mulle lõuna kaasa pakkida. See on üks asju, mis ta mulle kotti pani."