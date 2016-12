2017. aasta Pirelli Calendar Emotional on saanud avalikuks. Alates 1964. aastast on Pirelli Suurbritannias asuv tütarettevõte andnud välja kalendreid, mis ei jäta külmaks ühtegi moe- ega kunstiteadlikku kollektsionääri. Piiratud koguses trükitavad kalendrid ei jõua kunagi vabamüügile, neid jagatakse kitsas siseringis parimatele klientidele ning Eriti Tähtsatele Persoonidele.

Lindberghile on see järjekorras juba kolmas Pirelli kalender ning seegi kord on ta väljendusvahendina eelistanud must-valge maailma varjundirikkust. 2017. aasta kalender pildistati üles viies maailma linnas ning modellideks valis Lindbergh 14 maailmakuulsat filmitähte.

Läbi aasta tervitavad meid oma püüdmatu iluga Jessica Chastain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong’o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright ja Zhang Ziyi.

"Ma leian, et ajal, mil meedia ja avalikkus esitleb naisi kui täiuslikkuse ja nooruse saadikuid, tuleb vastukaaluks meenutada kõigile, et on olemas klantsitud ilupiltidest erinev ilu, mis on realistlikum, tõesem ja rohkem "päris". Tõeline ilu, mida ei ole moondatud ärilistel kaalutlustel või mõnel muul põhjusel. Ilu, mis kõneleb isikupärast, sisemisest jõust, julgusest olla sina ise, tunda ja olla tundeline," räägib Peter Lindbergh.