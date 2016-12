Inteli teatel loovad isesõitvad autod peatselt märkimisväärselt rohkem andmemahtu kui inimesed – kolme miljardi inimese jagu, kirjutab Networkworld.

Isesõitvad autod saavad reaalsuseks – sellest annab märku tõik, et järgmisel aastal tuleb välja kaks poolautonoomset sõidukit. Audi peaks osadele oma sõidukitele järgmise aasta teisel poolel paigaldama kätevaba juhtimissüsteemi, mis toimib kiirusel kuni 56 km/h. Ja Volvo alustab Drive Me testimist – esialgu saab 100 XC90 omanikku selle autopiloodi, mis võimaldab neil endal roolis käed rüpes istuda.

Kaks megasammu edasi. Aga kannatamatud inimesed imestavad, et miks läheb autotootjatel küll nii kaua aega, et isesõitvaid masinaid luua. Üheks põhjuseks on andmemaht. Nende nullide ja ühtede maht, mis isesõitva auto toimimiseks tuleb luua ja reaalajas jagada, on põrutav.