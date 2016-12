Pea meeles, et ettevõtte jõulupeo näol on tegemist siiski tööüritusega. Kuna õhkkond on meeleolukas ja tavapärasest vabam, siis paraku kipub see paljudel meelest minema. Kui suudad jääda mõõdukaks ja seista ka peo lõpuks omal jalal, ei pea uuel tööpäeval muretsema, mida kolleegid sinust kohvinurgas räägivad. Just alkoholi liigtarbimine on ettevõtete jõulupidudel piinliku käitumise suurim riskiallikas. Enamus inimesi ei mõtle kainena kolleegi tümitamise või ahistamise peale, kuid kui mängu tuleb alkohol, siis võivad kaduda nii mõnedki piirid ja enesekriitika.

Aastalõpupidude kõrghooaeg on käes ja ettevalmistused pidudeks täies hoos. Selleks, et pidu õnnestuks ja pärast meeleolukat sündmust poleks põhjust piinlikkust tunda, on ettevõtetele mõeldud aastalõpupeo Jõulugala korraldajad kokku pannud soovitused, mida jõulupeole minnes meeles pidada.

Kui jõulupidu ei toimu just keset metsa mõnes talus, siis tegemist on üldiselt pidulikuma üritusega, mille puhuks tasub kulunud teksad ja kampsun kappi jätta ning selga tõmmata midagi pidulikumat. Samas ei tasu riietumisega üle pingutada. Jäta meelde, et sa lähed ikkagi asutuse jõulupeole, mitte sõpradega ööklubisse. Seega liialt väljakutsuvad kostüümid võiks jääda mõne muu peo tarbeks.

Ära mine peole näljasena

Jõuluõhtule saabujatele pakutakse tavaliselt tervitusjooki, mis ei pruugi küll olla alkohoolne, kuid sageli siiski seda on. Kuna tervitusnapsust kipub kiirelt saama mitu, siis püüa vältida alkoholi tarbimist tühja kõhu peale. Kui sa ka alkoholi ei tarbi, siis sellegipoolest ei tasu peole saabuda näljasena. Tühi kõht võib meeleolu väga kergelt rikkuda ja kui söögiga peakski veidi kauem aega minema, ei pruugi pidu sinu jaoks alata just kõige rõõmsamalt.

Tööjutud jäägu tööajaks

Paljud saabuvad jõulupeole otse töölt ja võtavad kaasa nii mõnegi päevakorralise teema, mida tahaks kõigiga arutada. Kui seda teha lühidalt peo alguses ja üsna kiirelt otsad kokku tõmmata, on see mõistetav. Kuid katsu vältida seda, et jõulupeost saab töökoosolek, kus probleeme põhjalikult läbi arutada. Kolleegid saabuvad jõulupeole siiski mõnusalt aega veetma ja liigne tööjutt võib nii mõnelgi peotuju rikkuda. Päevaprobleemide asemel võiks teha aastast üldise kokkuvõtte ja kiigata üheskoos uude aastasse.

Ära tee kollektiivipeost ühe mehe šõud

Igas kollektiivis kipub olema keegi, kes naudib (eriti alkoholi tarbinuna) üle kõige tähelepanu. Alguses on tema naljad isegi toredad ja tekitavad lõbusat meeleolu, kuid siiski on siin suur oht üle piiri minna. Lõpmatuseni ei jõua keegi nii-öelda ühe mehe šõud nautida. Seega jälgi, et sina poleks see, kes kollektiivipeost iseenda ümber keerleva pralle korraldab.

Ole kolleegide või klientide klatšimisega ettevaatlik

Kuna jõulupidude õhkkond on sageli selline, kus juttu jätkub kauemaks, tuleks siiski jälgida, et sa ei läheks kolleegide ja klientide tagarääkimisega liiga hoogu. Kui meeleolu on ülev ja kõik tunduvad suured sõbrad, siis kiputakse ka saladusi välja rääkima, mis ometi võiks aga väiksema ringi teada jääda. Lihtne on asju välja lobiseda või kedagi liigselt kritiseerida, kuid hiljem sõnu tagasi võtta on võimatu. Seega katsu jääda mõõdukaks, et hiljem poleks põhjust kahetseda.

Naudi õhtut ja ole päriselt kohal