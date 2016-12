Aroom. Nomingemetsa! Miks see suitsuvorst mu maitsesilme ees on? Suitsune, lihalik, meelitav ja kuidagi soolakas, noh! Hea, aus, tummiselt lihane, ehe pikalt vindunud täissuitsuvorst.

Esmamekk on raske kehaga ja matsakalt kreemiselt hapukas. Keskmaitse ... vau ... see on suisa naftalik raskus, mida täidavad tihkelt lagrits, tume mõru šokolaad ja kreemjad trühvlikommid. Väikese restorani tagaruumis istuvad paar püsikundet ja peremees, käised üles kääritud ning taovad innustunult kaarte. Kuid kae imet, seda jooki rüübates kaob see ind kuhugi, mehed vaatavad mõtlikult klaasi, siis teistele otsa ja noogutavad tunnustavalt.

Lõppmaitse ajal naaldub peremees tooli seljatoele, paneb ette sigari ja teeb ettepaneku kõrtsi välisuks kinni keerata. No enam ei viitsi küll köögi vahet joosta, nüüd tahaks maailmaasjad sirgeks rääkida. Paul tuli kah alles reisu pealt, tal reismuljed pajatada ja puha. Tilgake kohvilikööri ehk kellelegi? Järelmaitses tuleb lõpuks esile täidlane magusus, mis seni on mõrkja tihkuse all varjus olnud. Aga olgem ausad, see maitsepadi on nõnna matsakas, et siin võtab ikka aega ja kannatust, et kõigis nüanssides sotti saada. Veel parem oleks ka teine pudel juurde võtta, et kui esimesest sotti ei saa.