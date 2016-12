Omanikuinstinkt väljendab sellistel hetkedel seotust, kirge ja armastust.

3. "Pille!"

Ära iga naist voodis Pilleks kutsu, mõeldud on ikka su partneri nime. Selle sosistamine tekitab intiimsust ja võib mõjuda naisele väga erootiliselt.

4. "Kustutame tuled ära ..."

Pole just uudis, et paljud naised on oma keha suhtes tundlikud ja pimedas võivad nad tunda end selles suhtes enesekindlamalt.

5. "Ma armastan su lohukesi."

Kui sa ütled naisele, et tal on vinge tagumik või ilus naeratus või muud sarnast üldisemat, siis mõtleb ta, et kui paljudele naistele sa oled sama asja öelnud. Punkte teenid siis, kui ütled midagi, mis on erilisem ja tekitab temas erilisema tunde.

6. "Ma tahan, et sul hea oleks."

Nii saab ta aru, et tema heaolu on sinu prioriteet, mitte see, kuidas ise lõpuni jõuda.

7. "Sa ajad mind täiesti pööraseks."

Ära ütle, et sa oled erutatud, vaid sõnasta see nii, et tema on selle põhjus, miks sa oled erutatud. Nii tunneb ta end seksikana.

8. "Helistame tööle ja ütleme, et oleme haiged."