Hollandi valitsus sulgeb riigi kõige vanema ja ühe kuulsaima kanepikohviku Mellow Yellow, mis on olnud avatud alates 1967. aastast.

Kohvipood suletakse, sest Hollandi valitsus võttis vastu seaduse, mille kohaselt ei tohi koolidest 800 meetri kaugusel olla ühtegi kanepikohvikut, kirjutab Daily Mail.

Mellow Yellow omanik nentis, et tema hinnangul saab sellest kanepikohvikute kultuuri lõpp Hollandis. "Minu juures käib iga päe tuhandeid inimesi, turiste ja kohalikke. Isegi need, kes ei suitseta, tulevad siia, et end pildistada. See on Amsterdami kultuuri osa,“ rääkis mees.