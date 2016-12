Daily Mail vahendab veebilehe LateDeals.co.uk uuringut selle kohta, mille olemasolu lennureisil on kõige vastumeelsem. Selgus, et kõige ebameeldivamad on purjus ja lärmakad reisijad, keda ei salli 58% vastanutest.

48%-le ei meeldi inimesed, kes haisevad higi järgi ja 47%-le need, kes peksavad jalgadega vastu esiistet.

Samuti pahandatakse nutvate laste, vähese jalaruumi, ülekaaluliste reisijate ja halva toidukvaliteedi üle.

Uuringu tarbeks küsiti 1108 inimest.