Lennureis koos lapsega pole lihtne ettevõtmine ei lapsevanemale, väikesele ilmakodanikule ega ka kaasreisijatele. Täiskasvanud saavad palju ära teha, et lend kõigile mõnusalt kulgeks. Jagame allpool mõne nipi, kuidas lapsega lennates ennetada tüüpilisi probleeme.

Igal lapsevanemal või lapsega koos reisival täiskasvanul tuleb meeles pidada, et väikese inimese heaolu eest ei vastuta lennuki personal ega kaasreisijad. Iga lennureisija kohustus on jälgida, et tema asjad, lapsed, meeleolu jms ei häiriks kaasreisijaid. Lennuki sõitjateruumis on enamasti üpris kitsas, lennureis on mitmes mõttes ebamugav kõigi jaoks, seega austust kaasreisijate vastu!

ETTEVALMISTUS Võta väikelapse jaoks kaasa meisterdamisvahendeid, joonistusplokk ja -pliiatsid, mõni jõnglasele armas mänguasi, kaelapadi ja tekike, või midagi, mis võimaldaks väikesel inimesel end unele sättida. Oluline, et lapsel ei hakkaks reisi ajal igav, ja ta liiga ära ei väsiks. Sest kui nii juhtub, on tulemuseks jonn ja nutujoru. See omakorda võib lähemad kaasreisijad kurjameelseks muuta.

Sülelapsega reisimine erineb mudilasega lendamisest: enamasti on sülelaps ema või isaga samal kohal, n-ö tasuta reisija ning tema eest hoolitsemine toimub nii, nagu sa seda koduski teeksid.

Millised on enamasti lastega peredele suunatud teenused ja piirangud, kuidas käib lastega lennukisse sisenemine, milliseid tegevusi lennu ajal pakutakse, kuidas on väikelastele kaasavõetava toiduga, mis on "Miki Hiire kõrvad" ja milliseid nippe on kaasreisijatele, seda loe Acceleristast.