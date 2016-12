Temakese jaoks on see naljakas ja sinu jaoks piinlik, kui see lõppeb ... liiga kiiresti. Men's Fitness konsulteeris seksuoloogidega ja pani kirja kaheksa nippi, kuidas ekstaasi pikendada ja seda piinlikku enneaegset seemnepurset ära hoida. Sest magamistuba on ilmselt see üks ja ainus koht, kus mees ei taha olla kõige kiirem.

1. Tutvu "Kaamasuutra" tehnikatega

Seemnepurske edasilükkamiseks on olemas üks trennitehnika. Alusta aeglaselt: üksainus sisse/välja käik iga kolme sekundi jooksul. Siis peaks 4-5 minuti jooksul tasapisi rohkem käike lisama, kuni lõpuks on tempoks üks käik sekundis. Kui mees tunneb, et tal hakkab tulema, siis peaks ta peatuma ning "hoidma end partneri sees seni, kuni ta tunneb, et on kontrolli tagasi saanud. Siis alustab ta kogu protsessi uuesti".