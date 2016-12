Väga võimalik, et oled juba näinud allolevat videot sellest, kuidas mees päästab oma koera ahistava känguru käest ja annab talle korraliku paremhaagi.

Aga juhul kui sa veel ei teadnud: see ei ole tegelikult üldse hea mõte. Känguru tagajalad on äärmiselt võimas relv ja ta saab nendega löögi anda täisvõimsusel, toetudes selleks oma lihaselisele sabale. Halvimal juhul võib känguru jalalöök olla inimese jaoks surmav.

Ehk kui satud Austraaliasse ja seal kokku põrkama mõne tigedama känguruga, siis pigem ära temaga poksima mine. Sel hulljulgel koeraomanikul vedas. Redditi elunippide rubriigis on UrbanToreador sõnastanud nii:

"Ära iial poksi känguruga nagu see kutt. Känguru võimsa jala üksainus löök võib sul soolikad välja lasta. Kutt oli tegelikult ideaalses asendis selleks, et saada lõhki löödud. [Känguru] löök on välkkiire. Nende jalad on äärmiselt ohtlikud ja isegi kui sind lõhki ei lõigata, saad haavainfektsiooni ikkagi."