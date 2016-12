Kujuta ette, et sul on võimalik minna 24/7 automaadi juurde, sisestada pangakaart ja PIN-kood ning lasta endale sellest kuum pitsa väljastada. USAs on see vähemalt ühes kohas nüüd võimalik, kirjutas sealne Dose.

"Eurooplased paistavad alati olevat veidike ees, kui miski puudutab automaate," kirjutas Dose'i autor. "Ma ei unusta iial oma välisüliõpilase semestrit. Enamiku klubide ees, või peaksin ma ütlema diskoteekide ees (olin Itaalias), olid suured masinad, mis andsid sulle mõne sekundiga sigaretipaki või kondoomid. Lõppude lõpuks, mida veel võiksid sa vajada pärast pikka ööd klubis? Noh, võib-olla pitsat."

"Paistab, et Ameerika jõuab lõpuks ometi järele," märgib ta alljärgneva kokkuvõtteks.