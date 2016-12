PIGI Talvel tekib pigi rohkem kui soojal ajal. Pigi on autole kahjulik, kuna see seob endaga lakikihile ka naastrehvidest tulnud metallipuru, teedele puistatud liiva ja soola. Kui auto on olnud pikka aega pesemata, hakkab see värvipinda kahjustama ning roostet tekitama.