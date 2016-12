Vinüülplaat pole just ideaalne meedium ringi liikudes kuulamiseks, märgib Mental Floss. Kuigi leidub inimesi, kes on seda proovinud. Aga leiutis nimega RokBlok pakub mugavat lahendust neile inimestele, kes ei suuda oma vastsoetatud plaadi kuulamiseks kojujõudmist ära oodata. Lihtsalt aseta oma "saviplaat" lamedale pinnale, pane minikõlar selle peale ja vaata, kuidas karbike "sõidab" mööda albumit, igal pöördel muusikat kuulda lastes.

Tegu on Kickstarteri projektiga, mis väidab end olevat "maailma esimene täiesti kaasaskantav juhtmevaba plaadimängija". Oma 10x5x5 cm mõõtudega on plokk piisavalt väike, et libistada see käekotti või isegi ruumikamasse taskusse. Eelvõimendi, kõlar ja laetav aku on kõik puust kestas, nii et kõik, mida vinüüliarmastajad lisaks vajavad, ongi üks hea album. Kui melomaan tahab muusika peatada, tuleb tal lihtsalt hoida kätt RokBloki kohal.

Pisikese karbi saundi kvaliteet ei pruugi mõistagi natukenegi tõsisemat melomaani rahuldada. Õnneks on sel Bluetoothi tugi, mis võimaldab juhtmevabalt ühendada seadme telefoni, kõrvaklapi või suutlikuma kaasaskantava kõlariga.

Tootmise käivitamiseks vajas RokBlok 50 000 dollarit, see eesmärk täideti kuus nädalat enne hooandmisprojekti lõppu.

