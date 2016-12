Opel on andnud oma tuttuuele Insignia Grand Sportsile kõik, mida üks keskklassi sedaan parema sõidudünaamika ja elavama juhtimise jaoks vajab. Uustulnuk on eelmisest versioonist 175 kg kergem ning sellest lõikavad kasu nii juhitavus kui ka sõiduomadused.

Sportlik Insignia on eelkäijast 29 mm madalam, rööbe on 11 mm suurem, ülendid oluliselt lühemad ja teljevahe 92 mm pikem – kõik see parandab suurel kiirusel sõites suunastabiilsust.

Täiustatud FlexRide veermiku juhtsüsteem kohandab vedrustuse ja rooli tööd ning mootoripöörete vahemikku automaatselt või läbi valitavate režiimide "Standard", "Sport’" ja "Tour".

Miks ja kuidas testiti uut Opelit Nürburgringi legendaarsel Nordschleife ringrajal, kuidas toimib eelseadistatud veermikujuhtimissüsteem, kuidas masin projekteeriti, milliseid uusi mugavus- ja turvalahendusi pakutakse jne, loe Acceleristast.