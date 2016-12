Ja siinkohal ei paku me mitte toiduretsepti, vaid jutt on ikka neist munadest, mis Mait Malmsteni kehastatud tegelasel filmis "Klassikokkutulek" sauna lava vahele kinni jäid. Ask Men palus munandite valulikkuse probleemi lahata kliinilisel seksuoloogil Eric M. Garrisonil. 1. Miks sinised munad tekivad? Ilmselt juba tead vastust: sest sa erutusid ja olid väga huvitatud, aga mingil põhjusel jäi asi katki ja töö lõpuni tegemata. Nagu Garrison selgitab, on siniste munandite tekkimise küsimus seotud vereringega. "Sinised munandid ehk "munandite soovimatu veretulvaga täitumine" toimub siis, kui mehe suguorganid ei saa vabastada verd, mis voolab neisse erutumuse käigus," selgitab ta. "Kui mees seksuaalselt erutub, siis hakkavad tema organid täituma verega, mis on vajalik peenise erektsiooniks. See veri ei vabane enne kui on möödunud teatav aeg või mees jõudnud orgasmi lähedale." Kui erutud ja vabanemist ei toimu, siis on su meheorganis kinni liiga palju verd. Ja siin tulebki mängu see "sinine" osa. "Kui peenises on liiga palju hapnikurikast verd, siis näevad munandid sinised välja," selgitab Garrison.

2. Keda see probleem enim mõjutab?

Mida kergemini sa erutud, seda tõenäolisemalt võid kannatada siniste munade needuse all. Eriti kui nooruse pulbitsemine on õnnistanud sind sagedaste juhuslike kõvaksminemistega. "Teismelistel meestel võib olla kõige hullem," märgib Garrison. "Sest noored mehed on kergemini stimuleeritavad. Teismeline kogeb neid pidevaid erektsioone, pluss tõenäoliselt palju kõva amelemist ja seda ilma vabanemiseta. Pluss nad ei pruugi olla sellest protsessiga tuttavad ega teada, et masturbeerimisega saab sellest lahti." Mis puutub masturbeerimisse, siis võib su pihkupeksmise tehnika suurendada siniste munade riski – kui sa pigistad liiga kõvasti ehk kasutad "surmahaaret". Nii saadakse väga tugev tihedus, aga lahtisaamiseks kulub terve igavik ja käsitöö võibki lõppeda hoopis siniste munadega. 3. Kas naistel on ka midagi sarnast? Võib juhtuda. Kui naine erutub, siis voolab vesi kliitorisse samamoodi nagu mehel erektsiooni saades. "Naised saavad erektsioone," selgitab Garrison. "Aga me näeme vaid väikest osa, kuna kliitori juured ulatuvad naise kehas sügavale taha ja alla." "Sinised huuled" on sarnane meestega toimuvale, kui asi pooleli jääb, ja kuigi see on sagedane, teatakse seda vähem. "Ma pole kunagi kuulnud seda siniste huultena kirjeldatavat, aga seda võib nii teha," sõnab Garrison. 4. Kuidas siniseid mune ravida? Muidugi on ilmselge lahendus need välja masseerida – või siis erutusest vabaneda. "Kui inimene kogeb seda veretulva, siis ainus seda leevendav asi on astuda erutusest eemale," ütleb Garrison. "Lõpuks läheb kõik tagasi normaalseks. Või kui see pole variant, siis võib saada orgasmi, mis laseb kõigel asjad normaalselt kokku pakkida ja koju minna." Võib juhtuda, et eneserahuldamine pole võimalik ja sa ei suuda ära oodata, millal lõpuks ometi rahunemine toimub. Kuid on üks lahendus, mis võib kiiremini leevendust tuua. Filmis "40-aastane neitsi" helistab tegelane infotelefonile ja uurib, kuidas ta saaks ilma masturbeerimata kõvadusest lahti. Talle soovitatakse süüdata tikk, puhuda see ära ja hõõruda kuuma sütt vastu rannet, et aju mujale keskenduks. Ilmselt ei peaks sa nii kaugele minema, aga Garrisoni sõnul aitab sinistest munadest lahti saada kõik, mis aitab sul kohe välja saada oma fantaasiast või situatsioonist, mis sind erutab. "Näiteks kui sa parajasti seksisid ja kuulsid kedagi oma selja taga mootorsaagi käivitamas või lõi äikest või kuulsid sugulasi hõikamas "jõudsime päev varem!" – igaüks neist asjadest viib kohese seksisoovi kadumiseni," selgitab Garrison. "Iga selline kohene reaktsioon aitab veretulval kiiremini kaduda."