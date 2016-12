Kui 120-aastase hindu väide tõele vastab, siis ei olekski enamik mehi ilmselt väga vaimustatud pikast elust, kirjutab Men's Health. Indias elav hinduistlik munk väidab The Daily Maili teatel, et on 120 aastat vana – ja et tema nii pikas elueas on oluline roll olnud neitsilikkusel. Swami Sivananda on passi järgi sündinud 8. augustil 1896. Kui see vastab tõele, siis on ta ajaloo vanim mees.

Kuid mehe väidete legitiimsuses on põhjust kahelda. India ametivõimud nendivad, et tema sünniandmete aluseks on templi register, mida ei saa aga tingimata puhta kullana võtta. Veelgi enam, mees näeb välja nagu oleks ta 70-ndate lõpus.

Kuid Sivananda arvamus, et seksuaalelust loobumine on aidanud tal nii kaua elada, ei läbi tuleproovi. BMJ-i uuringu teatel soodustab seksimine paremat tervist ja pikemat eluiga – eriti meeste puhul. Ühes teises uuringus on leitud, et nii seks kui onaneerimine parandavad mehe suguelundite vereringet ning see aitab ennetada nii eesnäärmevähki kui mitmeid teisi terviseprobleeme. Tugevam süda, vähem stressi – MH on lausa koostanud loo "10 viisi, kuidas seks parandab su tervist". Uuringuid, mis kinnitaks seost sugukarskuse ja pika eluea vahel, ei ole.