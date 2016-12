Elf Yourself’iga (iOS, Android) saab teha video-postkaardi, kus peale sinu tantsivad ka sõbrad. Lae viis pilti äppi, vali sobiv taust ning rakendus keedab sellest kokku jõuluteemalise video, mida saata sõpradele või jagada Facebookis. Natuke tobe, aga samas päris lõbus.

BBC Good Food äpp (iOS, Android) on mõeldud jõulutoitude valmistamiseks. Seapraadi ja hapukapsaid saad ilma selletagi teha, ent rakendus aitab valmistada peenemaid ja rahvusvahelisemaid roogasid. Juhendid on ingliskeelsed, aga see-eest on need varustatud piltide ja toitumisalase infoga. Sealhulgas on välja toodud kalorite sisaldus, et teaksid varakult trenniaja planeerida. Martsipani-, Amaretto- ja teised jõulukoogid näevad välja vinged ja keerulised, aga on tegelikult täiesti teostatavad.

Christmas Radio äpp (iOS, Android) kogub muusikat populaarsest netiraadiote keskkonnast Shoutcast ning, nagu nimigi ütleb, kuuleb sellest päev otsa ainult jõululaule. Võid sellega kiusata kolleege või kasutada jõuluõhtusöögi taustamuusikaks.