"Niisiis on see vältimatu: Samsung Galaxy S8 kuulujutuveski käib täispööretel ja üks kõlakaid väidab, et Samsung eemaldab oma järgmise generatsiooni lipulaevalt kõrvaklapipistiku, nagu seda tegi Apple oma iPhone 7," kirjutab The Verge.

Kõlakad räägivad ka seda, et Samsung läheb kaasa täisekraani trendiga ehk kodunupp jäetakse ära.

Loogika ütleb seda, et kuna Apple on juba löögi enda kanda võtnud ja kõrvaklapipesa ära kaotanud, siis on Samsungil lihtne teha seda sama, ilma et peaks kannatama samasugust avalikkuse pahameeletormi. Mis on neile mõistagi hea, sest nii mõneski kohas põlevad praegugi veel Note 7 lõkked.

Nii mõnigi tehnikaspetsialist peab kõrvaklapipesa kaotamist ja Bluetooth-seadmega asendamist kasutajavaenulikuks ja rumalaks. Kuid ilmselt on praegu hea hetk rajada firma vastavate ühendusseadmete tootmiseks ...