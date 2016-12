Unusta jõulupaanika ja viska kõrvale mõte järjekordsest sokipaarist või odavast spa-tuusikust, mida kallimale kvaliteetaja nime all kingikotti toppida! Inglased on välja mõelnud tõeliselt laheda külmakindla metsamajakese, mille saab autosse pakkida ja just täpselt seal püsti panna, kus parasjagu kõige romantilisem tundub. Metsas, mererannal, kasvõi Mount Everesti tipus, kui soovite!

Tõsi, see pisike jõulumajake kahele on ehitatud ja mõeldud mahtuma Land Roveri mudeliperekonna "beebi" ehk Discovery Sport 1698 -liitrisesse pakiruumi. Mõtet edasi arendades aga mahuks see sisse mistahes mahuka maasturilaadse auto tagauksest; ja kui ei mahugi, võib ju rentida käru ja romantilise onni sedamoodi kaasa vedada.

Videost ja fotodelt on näha, kui nutikalt ja samal ajal mõnusalt saab ära planeerida tibatillukese ruumi soojapidavas elementmajas. Onn on mõeldud küll kahele täiskasvanule matkamajaks Põhjala karmides oludes, aga häid lambaid mahub ühte lauta alati rohkem kui paberites kirjas.