Hingamisharjutuste ja otsusekindluse kombinatsiooni abil on mees suuteline säilitama oma kehatemperatuuri ükskõik kui jäistes tingimustes. Enamgi veel, ta on suuteline seda ka teistele õpetama, viies läbi külma ja kuuma treeninglaagreid.

Kilimanjaro vallutamine ja Mount Everesti surmatsoonini tõusmine, kandes vaid nappe šortse? Tehtud. Sukeldumine jäävanni nii pikaks ajaks, et igal teisel inimesel kukuksid nibud küljest? Tehtud ka see. 1 tund, 53 minutit ja 42 sekundit ning mõlemad tissid alles.

Hollandlane Wim Hof alias The Iceman on ilmselt päriselu lähim vaste superkangelasele, märgib Ask Men . Ekstreemse külma talumise spetsialist on korjanud enda nimele terve portsu maailmarekordeid ja pannud teadlasi kriitiliselt üle vaatama inimkeha ning selle võimete kohta teadaolevaid fakte. Arvestades, et meiegi esivanemad ei "võin'd oma kromanoonip***e Havaile viia", tasuks sellelt mehelt ehk üht-teist õppida.

Hof on meditsiiniline ime. Aga ära mõtle sekundikski, et ta ei armasta samas sooja dušši. Jätkab Wim "The Iceman" Hof.

"Esmakordselt sain aru, et suudan külma taluda, kui olin 17-aastane ja Hollandis ühel külmunud järvel. See tõi minus välja mu tegeliku jõu, külma kätte minnes ärkas minus enesekontrollivõime. Sellest hetkest alates suutsin ujuda jääkülmas vees ja seda nautida.

Varsti suutsin mõjutada oma kehakeemiat ja muuta oma keha aluseliseks, mis tähendab, et mul on kõrgem pH tase. Suutsin talvel jääda terveks ööks lühikeste pükste väel õue. Palju aastaid on möödunud, aga kui ükskord saad kätte sellise kontrolli, siis ei tunne sa enam normaalseid piire, sul on teistsugune mõtteviis. Sa hakkad uskuda, et suudad teha märksa rohkemat.

Täna on minu nimel 26 maailmarekordit. Kõige kauem kestnud jäävannist kuni polaarjoonel peetud maratonini lühikeste pükste väel. Everesti surmatsoonini tõusmine oli lihtne. Tõesti oli! Leidsin end 6000 meetri kõrgusel lumetormis ja pidin ise tee leidma. Olin tunde ja tunde üksinda, aga see oli ilmselt mu toredaim kogemus. Iga mägi on võimalik, pead vaid ilmaga arvestama. Ära mine Mount Everestile siis, kui tormipilved kogunevad, vaata ilmateadet – see pole nii keeruline.

Mõttejõud on nagu elekter. Võin suunata seda oma keha erinevatesse piirkondadesse. Suudan sekkuda oma punaste vereliblede tootmisse. See nõudis treenimist ja läbi mediteerimise saavutatud enesedistsipliini, aga nüüd saan lasta oma kehal imada rohkem hapnikku ning kiiremini paraneda. Ükskord, kui jooksin poolmaratoni ja mul oli 3 km minna, siis peatud mu vasakus jalas vereringe – see tundus nagu puupulk. Lõpetasin siiski võistluse ja dermatoloog ütles mulle, et tegu on parandamatu kahjustusega, kuid ühe kuuga paranesin ise ära.

Ma armastan kuuma dušši – jah, härra! Kui koged pärast külmas viibimist tõsiselt kuuma dušši, siis hindad seda niipalju rohkem. See teeb elu elamisväärseks.

Vanemaks saamine tähendab kiilamaks, aga ka elukogenumaks saamist. Vananemine ei häiri mind. Olen 57 ja suudan teha spagaati nagu balletitantsija. Suudan teha 100 kätekõverdust ühe hingetõmbega ja vana selleks vaid ruutmeetrit oma kodus – spordisaalist mind ei leia.

Rajaleidjad loovad uut teadust – ma olen rajaleidja, uurija. Oleme tõsiselt teaduses ja meil on uusi teadmisi inimese füsioloogiast. Teadust kasutades saame näidata, et iga üksikisik meie maailmas on suuteline minema oma füsioloogias sügavamale, kasutades paari väga ligipääsetavat tehnikat. Mina avastasin selle, pidin leidma selle läbi katse ja eksituse. Seda ei olnud raamatutes, seda ei olnud looduses, see oli minu sisemuses. On olemas rohkemat kui silmale nähtav ja ma kavatsen selle leida, koperdades pimedas eimilleski ja eikellegimaal.

Kõigil võib olla oma arvamus, aga väited, et ma olen valetaja, ei põhine mingil informatsioonil – niisiis, kes on valetaja? Võin seda teaduslikult tõestada. Millel nende väited põhinevad? Kriitika poleerib teadmiste teemanti."