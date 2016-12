YouTube'i kanalile Do It Yourself on riputatud kena detailne video selle kohta, kuidas oma kätega meisterdada nutiseadme laadija, mis vajaliku elektrivoolu võtab 150 miljoni kilomeetri kauguselt Päikeselt.

Tegu näib olevat ühe mõnusa nokitsemistööga, mille käigus valmib kompaktne taskulahendus. ÕL Mehele tunneb selle projekti puhul siiski, et see on natuke väiksevõitu – tore oleks ikkagi mõneruutmeetrise päikesepaneeliga süsteem, mis paneks käima ka näiteks mõne lambi ja ehk telekagi. Aga see on mõistagi juba teine teema ja natuke ilmselt ka eestlaslik suurusehullustus.

Kuidas valmis pisike süsteem nutiseadme laadimiseks päikesepaneeli abil, vaata allolevast videost.