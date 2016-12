Kui tšillid baaris või pubis, siis on mõistlik baarimehe või -daamiga hästi läbi saada – kui sa tahad, et sind teenindataks asjalikult, kiiresti ja ninakrimpsutusteta. Dose soovitab selle nimel hoiduda järgneva kümne asja tegemisest.

Esiteks on menüüs kõik kirjas ja teiseks annad nii baarmanile märku, et jootraha ei ole sinult oodata.

3. Üritad püüda tema tähelepanu sel hetkel, kui ta parajasti kellegi teise tellimust täidab.

Nii on lihtsalt ebaviisakas ja see on hea variant tema musta nimekirja pääsemiseks. Nüüd ignoreerib ta sind ilmselt järgnevatel minutitel meelega.

4. Küsid, mis vaadis on, kui vaat on sinu ees.

"Ma ei tea, vaata enda ette, loe, mis kraanile on kirjutatud ja ütle mulle ka."

5. Küsid, mida ta sulle soovitaks.

Baarman ei tea, mis sulle meeldib, seda peaksid sina teadma. Ära raiska teenindaja aega.

6. Palud teha endale joogi, mis on "kangemat sorti".

ÕL Mehele ei saa sellest asjast aru, aga väidetavalt segab baarman sellise palve peale meelega lahja lurri.

7. Flirdid baaridaamiga, lihtsalt sellepärast, et ta on sinuga kenasti käitunud.

Kuigi ta on sinuga sõbralik, ei tähenda see, et ta oleks sinust huvitatud. Tal on muidki muresid kui pealetükkiv klient – näiteks tema töö ehk jookide serveerimine.

8. Maksad ühe joogi eest kaardiga.

Meil Eestimaal on kaarditerminalid ilmselt kiiremad, igatahes pole see reeglina probleemiks. Aga kehvema või aeglasema ühendusega baaris, näiteks maapiirkonnas, võib olla kiiremal õhtul küll teenindajal hirmtüütu terminali taga oodata. Varu sularaha.

9. Lehvitad või nipsutad sõrmi, et tema tähelepanu püüda.

Mitte kellelegi ei meeldi, kui neile nipsutatakse, see on alandav. Kui otsid tähelepanu, siis jaluta kõik need kolm meetrit, mis teie vahel on. Teame jah, hirmus ebamugav.

10. Lehvitad tähelepanu püüdmiseks rahatähega.