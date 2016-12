Abieluettepanek peaks väljendama pühendumist, soovi veeta kogu ülejäänud elu koos inimesega, keda pead oma hingesugulaseks, kirjutab Dose. Või siis vähemalt seda, et keegi tunneb vajadust kuidagi vastutada (rasedus). Aga siinkirjeldatav abieluettepanek ei kuulu kumbagi kategooriasse. Tegelikult on see nii kaugel sellest, mida üks abieluettepanek peaks tähendama, et see muutub täpselt selleks, mis mehel mõttes oligi – mahajätmine. YouTube'i kasutaja Beanyneilpudsey on saanud teada, et tema tüdruksõber on teda petnud. Sellises situatsioonis lõpetab enamik inimesi lihtsalt suhte ja jalutab minema. Aga Beanyneilpudsey ei tee selles situatsioonis midagi nii lihtsat (loe: tsiviliseeritut). Selmet padjatäis nutta ja näiteks Tinderi konto teha, alustab ta eepilist võltsettepaneku tegemist, tõmbamaks oma truudusetut tüdruksõpra korralikult lohku. Ja just siis, kui naine mõtlebki, et asjad liiguvad edasi järgmisele tasandile, lajatab mees haamriga: LÄBI.

Naine loeb romantilist luulesalmi: "When owls fly and twit twit ta-woo, this is the big question I'm asking you ..."

Naine ootab Suurt Küsimust, kuid see saab olema oodatust hoopis erinev. ... sest salm jätkub järgnevalt: "Who the f*ck is Thomas Rue?!"