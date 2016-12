"Nii paljud inimesed ajavad liiga keeruliseks asja, mis on juba niigi ideaalne," märgib Men's Health , andes juhiseid enda teatel väga lihtsa kartulipudru valmistamiseks. Ja ÕL Mehele peab tõdema, et MH omakorda ajab asja liiga keeruliseks! Vahendame originaalretsepti, aga lisame juurde oma Eesti mehe tähelepanekud.

Väidetavalt piisab kogusest neljaks portsuks, aga see tähendab pigem pooltteist Eesti mehe portsu. Koori kartuleid ikka heldemalt, kümmekond kindlasti. Kuubikuteks lõikamine on täiesti ebavajalik: kartulid keevad piisavalt kiiresti pehmeks ka pooleks lõigatuna.

1/3 tassi täispiima

Nagu ülal öeldud, ei maksa kartulitega koonerdada, mis tähendab, et ka piima tasuks varuda umbes poole liitri jagu.

4 sl võid, sulatatud

Kui sa oled nõudepesemisest sama vaimustatud kui ÕL Mehele, siis siinkohal väike nipp: või sulab kuumade kartulite peale visatuna ka ise ära ja seda ei pea eelnevalt eraldi nõus sulatama.

soola

Valmistamine

1. Pane kartulid suurde kastrulisse, lisa niipalju vett, et kartulid on kaetud. Lase suurel kuumusel keema ja keeda 10-12 minutit, kuni kartulid on õrnad ja pehmed.

Tähelepanek: kui sa tahad, et kartulid üle keeks ja pliidi vahust vett täis ajaks, siis on paremat retsepti raske välja mõelda. Pigem lase kartulid kaane all suurel kuumusel keema, siis keera kuumus keskmise peale ja võta kastrulilt kaas maha. Ja jälgi ikkagi, et kartulid üle ei keeks. Kartulite pehmust kontrolli kahvliga vajutades.

2. Kurna kartulid sõelas, pane tagasi kastrulisse ja purusta pudrunuiaga.

Või võta pajakindad ja kurna kartulitelt vesi kastruli ja kastrulikaane vahelise pilu kaudu nõrutades ja pane siis kastrul korraks veel pliidile, et liigne vesi ära aurutada. Raputa potti, et kartulid põhja külge ei kõrbeks. Pääsed sõela pesemisest.

3. Lisa piim ja sulatatud või ning pudrusta, kuni puder on ühtlane. Sõltuvalt kartulisordist võid õige konsistentsi saamiseks vajada ka vähem piima. Algul lisa piima pigem vähem ja vajadusel kalla juurde.

See on täiesti õige jutt, sa ei vaja kartulisuppi, vaid mõnusalt tihket putru. Aga nagu öeldud, võid ei pea eraldi sulatama.

4. Maitsesta soolaga, sega läbi ja serveeri oma lemmik-pearoaga.