Oleme mõlemad sama vanad (22) ja jõime mõlemad sel õhtul erinevaid jooke (meil oli sünnipäev ja inimesed ulatasid meile neid igalt poolt). Me oleme alati olnud selles osas erinevad. Mis seda erinevust põhjustab?"

"Lihtne vastus oleks, et hüdratsiooni tase," arvab Chief_keeeith, et asi on organismide erinevas veega varustatuses. "Sa võisid enne või pärast juua rohkem vett. Enne joomist söömine mõjutab ka. Suhkrusisaldus teie jookides."

Ka Hollth1 märgib, et paljusid pohmelli sümptomitest põhjustab dehüdratsioon.

"Keha on keeruline asi ja inimestel on palju individuaalseid erinevusi," lisab ta. "Sa võid olla alkoholi põletamise poolest efektiivsem, alkoholi suhtes tolerantsem, suurem (vähem alkoholi vereühiku kohta), reageerida teistmoodi. Või oli teil erinev stardipositsioon, ehk tarbisid sa rohkem vett või toitu, mis aeglustab imendumist."