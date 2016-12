On üldteada, et Põhja-Korea on üks maailma kõige vaesemaid riike – samal ajal, kui valitsus kulutab raha sõjatehnikale, vireleb rahvas vaesuses.

Ometi on ka Põhja-Koreas oma koorekiht, kes saab nautida sama, mida rikas eurooplane või ameeriklane. Daily Mail vahendab fotograafi Christian Petersen-Clauseni fotosid. Vaata neid SIIT!