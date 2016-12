Ameeriklanna plaanib purustada Guinnessi maailmarekordit – ta tahab olla esimene naine maailmas, kes on käinud üksinda kõigis 196 riigis. Praeguseks on USA-st pärit Cassie De Pecol külastanud 188 riiki.

27-aastane Cassie töötas kodumaal lastehoius ja veebidisainerina, kuid unistas alati salamisi maailma nägemisest. 2015. aasta juulis otsustas ta aga teele asuda, kirjutab Lonely Planet. Ta filmib oma seiklusi dokumentaalfilmi jaoks ja kogub ka projekti raames teadusuuringuteks erinevate riikide kraanivett.

Pärast nii paljude riikide külastamist on Cassie’l palju lemmikpaiku. "Šveits mägede, Bhutan rahu, Vanuatu sõbralikkuse pärast. Ma armastan Tuneesiat ajaloo pärast, Peruud vihmametsade, Türgit kultuuri, Uus-Meremaad maastike ja Mehhikot toidu pärast. Jordaania on aga sild minu lemmikregiooni maailmas – Lähis-Itta," räägib noor naine.

Cassie julgustab hea meelega inimesi reisima. "Tee seda kohe, tunne, et seda on kohe vaja teha. Ära oota. Küsi endalt iga õhtu enne magamajäämist, kus sa näed end aasta pärast. Usu alati, et tunneli lõpus on valgus – alati on,“ ütleb ta.

Cassie veedab igas riigis kaks kuni viis päeva.