On imearmas, kui reisilt koju jõudes mõni lähendane lennujaamas tervitussilti hoiab. Daily Mail vahendab aga taolisi silte, mis on pigem piinlikkust tekitavad.

Näiteks tervitas üks naljahammas sõpra sildiga, millel oli kirjas "Tere tulemast võõrutusravilt tagasi!"

Teiselt pildilt võib aga märgata silti "Tere tulemast vanglast tagasi, ema". Üks isa oli aga vaimukalt suhtunud poja uudisesse, et ta on gei. "Tere tulemast koju! On okei olla gei."