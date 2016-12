FCA (Fiat Chrysler Automobiles) on taas kord olukorras, kus toodetud sõidukid tuleb tagasi kutsuda. Seekordne kutse on suunatud Ram 1500 pikapite omanikele: autodel on ilmnenud peaaegu et naeruväärne puudujääk. Kihlveokontorites võiks teha panuseid, mitu omanikku FCA seekordsele kutsele reageerivad.

Ram 1500 kastika baasmudelil on peal täitsa tore ja tõhus 3,6-liitrine V6 mootor. Ühel pisut sinisemal esmaspäeval aga on tootmisliini ääres komplekteerijal omavahel numbrid segi läinud ja nii on mõnegi auto esitiivale sattunud HEMI märk. Mis tähendab, et tähelepanelik vaataja arvab auto 5,7-liitriseks V8-ks.

Seekordne tagasikutsumine on tehase jaoks lihtne ja pikapi omanikule valulik – HEMI märk võetakse lihtsalt maha ning mitte keegi ei paku moraalse kahju hüvitamiseks ägedamat V8 jõuallikat.