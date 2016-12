Naise tupe teema puhul on teadmised selle kohta mehe jaoks jõud ja võim, kirjutab Ask Men. Mis tähendab seda, et ilmselgelt tuleb sulle kasuks kogu haridus, mida selles vallas omandada saad: kuidas see töötab, mismoodi on sel hea ja kuidas kõige paremini partneril lahti saada. Küsi uuelt partnerilt, mismoodi talle sealt alt puudutamine meeldib ja kahtlemata näitab ta meeleldi sulle ette kõik, mida sa seal rajoonis tema heaks teha saad. Aga tupe teemal on ka asju, millest ta sulle ei räägi – ja millest ehk ei peakski rääkima – ent mis samas tulevad teadmistena sulle kasuks.

Ükskõik kui palju sa ka poleks pornot vaadanud, kui paljusid naiste jalgevahesid jõllitanud või seksuaalhariduse tunnis tähelepanelik olnud – need on asjad, mida sa ei tea, kui naine neid sulle otse ei räägi. AM küsiski naistelt nii: mida nad oma kutile oma tupest parem ei räägiks?

1. Kui palju ta kulutab raha selle hooldamiseks.