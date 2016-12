Windows 10 teeb trikke, mida see oma algusajast saati pole teinud: operatsioonisüsteemil on probleeme WiFi internetiühendusega, kirjutab The Inquirer.

Äsja andis Microsoft välja Windows 10 uue versiooni 1607, aga kaebused said alguse juba 7. detsembril – ning WiFi ühenduse probleem näib mõjutavat ka mõnesid Windows 7 ja 8.1 operatsioonisüsteemidega arvuteid. Mingit kindlat mustrit ei internetiteenuse pakkuja, ruuteri ega WiFi kaardi osas ei näi olevat: probleemid esinevad juhuslikel arvutitel.

Avariilikvideerija ehk troubleshooter'i töölepanek toob vaid ette rea: "WiFi doesn’t have a valid IP configuration" ehk WiFi'l pole sobivat IP-seadistust. See on mõistagi vaid probleemi nentimine, mitte likvideerimine.

Microsoft on probleemist teadlik, aga selle allikas näib ka neile endile olevat teadmata. Lahenduseks võib olla arvutile taaskäivituse tegemine.