Koerte lihakstegemise eesmärgil tapmise kaotamine Lõuna-Korea suuremal koeralihaturul – Seongnami linnas Moran Marketil – on tegu, milles ühiskonnaaktivistid näevad sammu üleriigilise keelustamise suunas.

Tapamajavarustus konfiskeeritakse 22 koeralihamüüjalt juba järgmisel nädalal, kirjutab Independent.

Koeralihatööstuse legitiimsus on Lõuna-Koreas üsnagi hallil alal. Kahe erineva seadusakti kohaselt on see samaaegselt nii seaduslik kui ka illegaalne.

"Seongnami linn astus suure sammu siinse koeralihatööstuse muutmise suunas," teatas Koreas loomade heaoluga tegeleva organisatsiooni esindaja Jang In-young. "Aga me peame pidevalt jälgima turul koeralihapoode, et näha, kas nad tõesti lõpetavad koerte tapatöö ja muudavad oma äri. Linnavalitsus peaks mõttega edasi minema, et siin koeralihamüük täielikult keelata."

1960-ndatel avatud Moran Marketil müüakse kõike antiigist kuni elusloomadeni ja seal on seni müüdud elusa või surnuna ka 80 000 kutsat aastas. Hinnanguliselt käib turult läbi kolmandik kogu riigis tarbitavast koeralihakogusest.