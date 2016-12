Cadillac XT5 pakub suurepärast täiendust nooblite keskklassi kõikjalsõitjate rivile, kus seni on ostjaid ahvatlenud M-B, BMW, Audi, Lexus. XT5-s on olemas see "miski", paljuotsitud X-faktor, mis paneb autost ühel või teisel moel kõnelema.

On neid, kellele XT5 väga meeldib ja neid, kellele kohe üldse ei meeldi. Cadillaci eesmärk polegi kõigile meeldida vaid meelitada müügisaali inimesed, kelle nõudmised krossoverile ei piirdu üksnes sõiduomadustega vaid kes ihkavad massist eristuda ning nautida maksimaalset mugavust.

Loogilise ülesehitusega infolustiväli, piisavalt ruumi ja parajalt sõidumõnu – sellisena kujutame ette tänapäevast (Ameerika) autot ning seda kõike XT tõepoolest ka pakub.

Miks vaatab proovisõitja auto välimusest tahtlikult mööda, mis värk on sel pepunäpistamisega, kas masin ajab lustima, kui ruumikas see on , mida arvata peeglitest, iseparkimisest, jõuallikast, sõiduomadustest ja kõigest muust, loe edasi Acceleristast.