Ford esitles Saksamaal Kölnis "Go Futher" aastaüritusel suurejooneliselt Fiesta uut põlvkonda. Uus Fiesta jõuab turule nelja teemapaketiga, sealhulgas kompaktse krossoverina. Ford on võtnud sihiks pakkuda B-segmendis premium-elamust: Fiesta turvalisuse abisüsteemid ja mugavusvarustus on tuttavad paar klassi kõrgematelt sõidukitelt.

"Go Further" nime kandev massiivne üritus on Fordi moodus näidata oma töötajatele, edasimüüjatele ja ajakirjanikele, millega ettevõte on viimasel ajal tegelenud ja kuhu suundutakse.

Kirsina tordil on sel üritusel alati ka mõni mudeli maailma või Euroopa esmaesitlus. 2013. a Barcelonas oli selleks näiteks Mustangi Euroopa versioon, sel korral näidati esmakordselt uut Ford Fiestat.