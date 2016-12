On vaks vahet, kas saad kutse sõbra saunakale, koostööpartneri jõulupeole või presidendi vastuvõtule. Esimesel juhul viskad saunalina üle õla ja vaatad üle ega teksadel õliplekke pole. Aga kuidas riietuda teistel puhkudel ja mida tähendavad salapärased riietumisnõuded peenematel kutsetel? Ja üleüldse: milliseid ühiskondlikult ja moegurude poolt aktsepteeritud variante erinevatel puhkudel riietumiseks on? Õhtuleht Mehele (ÕL) võttis järgneva selgituse aluseks Entrepeneur'i (E) ja Art of Manlinessi (AM) riietumisstiili juhendid. Lähenemised on mõnevõrra erinevad, sestap saab need välja toodud paralleelselt.

Casual (vabaajariietus)

E: põhimõtteliselt vaba dresscode ehk sa võid kanda mugavaid rõivaid. Mõtle Homer Simpsonile. Sobilikud on T-särk, teksad ja tennised. Kui tahad sammukese peenem välja näha, siis võid mängu tuua khakipüksid, kargopüksid, polosärgi või henley-särgi (ilma kraeta, kuid väikse mõne nööbiga lõhikuga särk). Küll aga tasuks vältida liiga kirkaid või muidu silmatorkavaid T-särke.