Aga käsk on vanem kui meie. Kui ikka kõrgemalt poolt korraldus antakse, siis tuleb minna talupoodi kitsepiima ja toidupoodi Kreeka pähklite järgi. Et ära testida (eks)maaeluminister Martin Repinski kitsefarmi kodulehelt skandaalide kerkides kõrvaldatud retsept: biostimulaator "Intiimne", mis suurendavat mehe potentsi.

Jõin seitse liitrit kitsepiima ja sõin kõrvale kilo Kreeka pähkleid, et testida, kas see ajab väikemehe taevasse. Martin Repinski kaebab värskete andmete kohaselt Eesti Ekspressi kitsede teemal kohtusse, Õhtulehte loodetavasti mitte.

Niisiis: 36-aastane mees, enda meelest normaalse libiido ja potentsiga, testib oma nahal, kas kitsepiima ja pähkli kokteil kutsub allpool vööd esile mingeid muutusi.

1. päev: vunts vahuseks, kas põhi jääb alla?

Tartu Lõunakeskuse taluturu noor aktsendiga müüjatar ei ole Konju talu kitsepiimast kuulnudki, tema kinnitusel seda neil müügil pole olnud. Ehkki Konju talu kodulehel nii väidetakse. Aga müügil olev Võrumaa Misso valla kitsepiim olevat ka väga hea. Võtan kaks pooleliitrist pudelit, mis maksavad à 1,60 eurot ehk kokku 3,20.

Koduteel hakkab kummitama Leslie Da Bass: "Kas-kas-kas-kas sa tšeki võtsid? Äkää."

Sajagrammine Kreeka pähklite pakk maksab toidupoes 1,99 eurot. Võtan tšeki. Kodus teostan mõõtmisi. Arvutan, et üks kuu "Intiimset" – päevas kaks klaasi kitsepiima ja üks klaas Kreeka pähkleid" (à 200 ml) – läheb maksma 86 eurot ja 16 senti.

Mingit erilist lõhna kitsepiimal pole. Veidi ettevaatlikuks teeb pudelil olev silt, millel soovitatakse seda tarvitada pastöriseeritud ehk läbikeedetud kujul. Ehk siis peaksin selle joogi, mille suhtes mul niigi suur eelarvamus, veel kuumaks kah ajama? Ja kuidas mõjub see keetmine kitsepiima potentsi suurendavatele teguritele? Ei! Kui lööb seedimise sassi, las siis lööb. Teaduse huvides.

Igaks juhuks veendun siiski eelnevalt, kas tualett on paberiga piisavalt varustatud

Teeme siis vuntsi vahuseks. Pean tõdema, et mitte mingisugust erilist ja hirmsat maitset või järelmaitset sel joogil kuuldu ning eelarvamuste kiuste ei ole! Kas asi on möödunud ajas või milleski muus, aga mälestus lehmapiima maitsest tundub kuidagi märksa kirbem. Ja kui võrdluseks kõrvale panna igaõhtune perekondlik kalamaksaõli võtmine, siis on kitsepiim lausa nektar. Rammus koorene jook.

Meenub, kuidas lapsepõlves vanaema kaevu juures ämbrist mannergusse piima kurnas, vahu marlilt kassikarjale (kohati kuni seitse!) valas ning siis mullegi plekk-kruusist lüpsisooja piima pakkus ... Helge ja muretu lapsepõlv, nüüdseks ammu kaduviku teed läinud, oeh, jah.

Teen oma piimvalgele kassile tema ammukadunud suguvendade mälestuseks pai.

Klaasike Kreeka pähkleid kaob nii, et ei saa arugi.

Organismi laktoositaluvuse võime testimiseks manustan tund aega peale esimest doosi ka teise klaasi kitsepiima. Köki-möki, nagu eilses Eesti Ekspressis päris mitmel leheküljel väljenduti. Maitse pole halvem kui enne ja ka sisikond jääb täiesti oma kohale.

... mõneks tunniks. Siis hakkab sees muhedalt mulisema ja nii laktoos kui ilmselt ka muhedad lauda- ja udarabakterid teevad möllu. Aga põhi jääb ikkagi alla.

2. päev: suurendan doosi

Leian arvutusvea, mis potentsiravimi hinda tõstab. Nimelt on toorkitsepiima "kõlblik kuni" vaid kaks päeva ehk 1. detsembril ostetud piim tuleks enne 3. kuupäeva ära juua või kemmergusse valada. Ehk siis kahe ja poole päeva kogusena ei mängi see välja. Aga kuna ma teaduse huvides kuu aega järjest seda piima juua ei viitsi, siis forsseerin eksperimenti ja otsustan tarvitada poole aja jooksul 1,25-kordse koguse. Pool liitrit päevas.

Piim maitseb täpselt samamoodi nagu esimesel päeval: ei midagi hirmsat.

3. ja 4. päev: mõtisklusi potentsi teemal

Ühel hetkel pean tõdema, et ega ma tegelikult ju teagi, misasi see potents täpsemalt on. Kas hea või kõrge potents tähendab seda, et kerkib sagedamini, püsib kauem vinnas või reageerib heiskamisega igale seelikule? Vaatan järgi ja tegelikult on seletus lihtne: potents ongi seksihimu ehk impotent on see, kes seksida ei taha või seksi seda ei vaja. Ehk: kitsepiima- ja pähklikuur peaks tekitama suuremat ehk sagedasemat vajadust seksi järele.

Kui tihti on üldse normaalne? Sellele küsimusele saime hiljaaegu vastuse SIIN.

Vanusegrupi kohaselt 1,6 korda nädalas ehk 6,4 korda kuus. Või noh, keskeltläbi siis kuus korda kuus. Ei hakka siinkohal oma intiimelu lahkama, aga kinnitan, et vastan standarditele.

Mingisugusest uuringust on meeles, et mehed mõtlevat 20 korda päevas seksile. Miskipärast kahtlustan, et uuritud on vallalisi väheste kohustustega mehi. Pakun siinkohal väga lühikest ülevaadet sellest, umbes mismoodi on sunnitud mõtlema veidi vanem mees.

Kas täna saan koeraga loomaarsti juurde? Naine täna kauem tööl, mida ma süüa teen? Lapsel peaks aitama õppida. Kuramus, saunapuid jälle nii vähe. Ot, peaks helistama ühele allikale. Võtan poest purgisuppi, saab kiiremini. Riiulit vaja teha, panen õhtul trelli aku laadima. Tankimas tuleb käia, ennustavad kütusehinna tõusu. Kas spetsiaalselt Veerikule või möödaminnes linnas? Ahjaa, seal kehtib mul ju soodukas. Vunts torgib, peab maha ajama. Terrassi katus lund täis tuisanud, õhtul lähen tõmban maha. Et poest uut nuustikut ei unustaks osta. Huvitav, et rehvimüügi kuulutusele pole keegi reageerinud, võtan vist hinda alla. Nii, tädi helistas, palus surnuaial ka käia nädalavahetusel. Kirjutan KTMi omanikule, ehk laseb hinnast veidi alla. Kuramus, siuke väsimus peal. Ei hakka uut õlut lahti tegema, keeran koti peale ära ...

Nagu näha, liiga palju seksi peale mõtlemiseks aega ei jää.

Huvitaval kombel satub sedakorda piim säilivusajaga 4 päeva. Aga jään enda plaani juurde, et soetan seda jooki kahe pudeli kaupa ja ülepäeva ning libistan ära pool liitrit päevas.

5. päev: pildikesi nädalavahetusest

Nädalavahetus oli kaunis väsitav. Kolleeg muretseb esmaspäeval, et ega mul juhuslikult pole nina sinine ja paistes. Põhjus: firma jõulupeolt tagasi kodulinna jõudes olevat ma üles ärganud alles siis, kui ta seda instrumenti natuke väänanud oli.

Aga sellest hoolimata on esmaspäeval reipam olla kui muidu, väljas möllava tuule ning plädiseva vihma kiuste pole päev üldsegi hall. Põhjuseid võib olla mitu. Näiteks põhjalik väljamagamine koos tuttuminekuga enne lapsi. Või nigela enesetunde kiuste tehtud pühapäevane jooksutiir. Või peale sauna manustatud pool liitrit kitsepiima koos klaasi Kreeka pähklitega. Muidugi viimane, eksole.

"Otsas on, homme tuleb," jäetakse mind sedakorda kitsepiimata. Kuna pole aega mujale otsima minna, siis tulebki sel päeval kuivale jääda.

6. päev

Säilivuskuupäev on mulle soodus, haaran nelja päeva jao. Ausalt öelda tundsin eile isegi natuke puudust. Lasen ühel pudelikesel toasoojas veidi üles sulada ja klõmm!

Martin Repinski terviseks! Uudised ütlevad just sel päeval, et väga tõenäoliselt mees ministriametis ei jätka. Ehk tal jääb ilmselt elukaaslase Kotkaga pere loomiseks rohkem aega.

Muide, üks puhtalt sooline erilisuse tunnus on kitsepiimal kindlasti. Kuuldes mu dieedist, rõkkavad sisuliselt kõik naised nagu ühest suust: "Kitsejuust on NII hea!" Sõna-sõnalt.

7. ja 8. päev ehk mismoodi peaks see üldse mõjuma?

Veidike teaduslikku ja teaduslikupoolset juttu, allikateks Wikipedia, Eesti Naine ja Loodusajakiri.

Kitsepiimas on rohkelt kaltsiumi- ja fosforiühendeid, lisaks kaaliumi, naatriumi ja magneesiumi. Rasvlahustuvatest vitamiinidest vitamiine A, D ja E, mikroelementidest mangaani ja vaske, lisaks rauda ja tsinki.

Kreeka pähklil on suur mineraalainete (kaalium, kaltsium) ja küllastumata rasvhapete sisaldus, suur on E-vitamiini sisaldus. Pähklil on kolesteroolitaset alandav ja südant toitev toime. Kreeka pähkel on arginiinirohke. Tegu on aminohappega, mis tugevdab veresoonte seinu ja laiendab neid, mis on hea vereringe eelduseks. Ja kui vereringe on hea, siis voolab see hästi ka sinna, kuhu vaja, olles nii meeste hea potentsi eelduseks. Ühtlasi aitab arginiin toota testosterooni.

Olen paaril päeval tundnud üsna suurt huvi naisterahva füüsilise läheduse vastu. Aga ei ruttaks selles "biostimulaatorit" "süüdistama", pigem on ilmselt siiski tegu tavapäraste mehelike vajadustega.

Või platseeboefektiga? Ehk usun ma retsepti mõjusse ja sestap tunnen end tavapärasest ... kiimalisemana.

Tekib küsimus, kuidas märgata potentsi suurenemist, kui see on eeldatavasti tavapärane ja normaalne? Kas tulevad tagasi need 17-18-aastase ajad, kus pöörast erutust võis tekitada tänaval nähtud naise juuksevärv, mööblieseme kurvikas kuju ja klassiõe teadmatult ning süütult kahemõtteline lause eesti keele tunnis Underi sonetti analüüsides?

Sõber märgib, et ma pidanuks andma nii enne kui pärast eksperimenti vereproovi ja laskma selles mõõta testosterooni taset. Kahjuks tuli see hea mõte liiga hilja.

9.-12. päev

Tagantjärgi mõeldes pidi mõnepäevane "teravam" hoog olema siiski seotud tavapärase potentsiga, sest hiljem pole ma seda enam kogenud. Üsna tavaline olemine. Huvi naisterahva materiaalosa vastu: keskmine. Küsimus "kas KTM või lõpetan selle tsiklivärgiga ikkagi ära?" tekitab rohkem emotsioone kui seksiteema.

13.-15. päev

Kitsepiimapropagandistid leiavad kindlasti mingi põhjenduse, miks biostimulaator "Intiimne" väidetud mõju ei avaldanud. Näiteks selle, et tegin vaid kahenädalase kuuri, aga pidanuks tegema ühekuuse. Mina aga olen kindel, et ka poole aja peale pidanuks need väidetavalt mehe tervisele ülihead ained siiski mingisugustki toimet omama.

Võib-olla oleks kitsepiimasõpradel veel mingeid väiteid, à la, et kuuri ajal ei tohiks tarvitada näiteks hapukapsast või õlut, kuna need nullivad koostoimes vastavate ainete mõju. Või siis peaks suurema mõju saamiseks kuuri ajal üldse seksist loobuma. Lubatagu mul siiski olla skeptiline.

Kui tahate lisada oma igapäevasesse menüüsse tervisele häid asju, siis on kitsepiim ja pähklid kindlasti hea valik. Aga kui teil on probleeme potentsiga, siis vaadake pigem pornot või laske endale Viagrat kirjutada.

Üks väike tähelepanek veel. Olen nii töös kui natuke ka isiklikus elus puutunud kokku mehega, kellest sai äsja Repinski asemel uus maaeluminister. Ja kes linnapeana käis neil päevil aastaid tagasi mind õnnitlemas, kui olin juhtunud tõestama oma potentsi ja viljakust, saades isaks. Kas ka hr Tarmo Tammel on põnevaid retsepte, eks seda näitab aeg.

KITSEPIIMATOOTJA: kes usub, sel töötab

Õhtulehe küsimustele kitsepiima teemal vastasid Võrumaal kitsepiima tootmisega tegeleva Andri-Peedo talu perenaine Linda Pajo ja peremees Kermo Rannamäe.

Endise maaeluministri talu kodulehel reklaamiti väidetavalt mehe potentsi suurendavat biostimulaatori retsepti – päevas kaks klaasi kitsepiima ja klaas Kreeka pähkleid kuu aja jooksul. Mida teie kitsepiimatootjatena arvate – kas see tõesti võib töötada? Kas teie julgeksite kinnitada, et see retsept on mõjus?

Meie kindlasti seda ei kinnita. Eks vanarahva tarkus on kitsepiimale igasugu väge ja ravivõimeid omistanud ja sellega ju nii on, et kes usub, sel töötab. Teaduslikku kinnitust ilmselt sellel retseptil ei ole.

Ma olen nüüd kaks nädalat retsepti testinud, aga mõju pole märganud. Kas äkki asi võib olla selles, et ma pole joonud Konju talu piima, vaid Andri-Peedo talu oma? Äkki on teil sellist tõugu kitsed, kelle piim näiteks mõjub ainult naistele?

Võimalik. Meie oma toodet sellise väitega ei reklaami, teiste toodete kohta ei oska kommenteerida. Ei ole selle kohta ka kuskilt mingisugust kirjandust sattunud lugema.

Öelge, miks on kitsepiim muidu inimesele hea ja kasulik jook (kuigi vist potentsi ei tõsta)?

Kitsepiim ei ole rasvasem, kui lehmapiim. Suurim erinevus lehmapiimast on kitsepiima rasvakuulikesed, mis moodustavad maos happelises keskkonnas peenema kalgendi ja hästi kalgendunud valgud seeduvad kiiremini ja lõplikult. Seetõttu sobib kitsepiim väikelastele ja ka vanematele inimestele väga hästi. Kitsepiim on ka suhteliselt vähe allergeene, nt lehmapiima valgu talumatuse korral võib abi saada kitsepiimast. Samas ei pruugi abi olla laktoositalumatuse korral (väited pärinevad Eesti lambakasvatajate seltsi välja antud brošüürist).

Muidugi soovitame kitsepiima juua ka tema hea ja maheda maitse tõttu. Kuid selleks tuleb piima osta müüja käest, kellel on täidetud hügieeninõuded ning kelle kitsed on hästi toidetud. Ja maitse eripära on mõjutatud ka kitsetõust.

Kuidas teile tundub – kas Repinski skandaal on inimeste huvi kitsepiima ja kitsepiimatoodete vastu tõstnud?