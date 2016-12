Erinevalt Eesti Vabariigi parlamendist on Õhtulehe sisekorraeeskirjas teadaolevalt punktid, mis ütlevad, et tööpostil viibides ei tohi tarvitada alkoholi ja töötaja ei tohi tööpostil olla alkoholijoobes. Õhtulehe ajakirjanik sai tööülesande erandkorras rikkuda mõlemat punkti. Eeskujuks on näitlejast riigikogu liige Madis Milling ja ülesandeks välja selgitada, kas vastab tõele tema väide, et ta oli istungisaalis ööistungil purjus neljast sentiliitrist või neljast sentimeetrist konjakist.

Etteruttavalt võib öelda, et sentiliitril ja sentimeetril on sees suur vahe. Arvatavasti on riigikogulane suuteline peale teatud alkoholikogust nii artikuleerima kui hääletama – aga küsimus jääb: kas meil on vaja joobes rahvasaadikuid (ja ajakirjanikke)?

Eksperimendi käigus testisime nii 4 cl kui ka 4 cm konjakit koos kohviga. Mõlema katse järel sai uuritud alkomeetrinäitu ning proovitud katsealuse artikulatsiooni a. riigikogulase sõnavõtu, b. joobnud riigikogulase jutu, c. kainenenud riigikogulase kommentaari, d. näitlejateksti ja e. ajakirjanikuteksti ehk Karlssonist inspireeritud intervjuuküsimuse puhul. Eksperimendi tulemusi vaata allolevast videost.

NB! Eelnev tekst pole koostatud kaine ajakirjaniku poolt. Tähelepanu: tegemist on alkoholiga, mis mitte ei või kahjustada teie tervist ja selget mõistust, vaid teebki seda.

P.S. Tund aega peale testi näitas alkomeeter 1,8. Ei soovita tööajal proovida.