Autoroolis juhi häirimine kaassõitjate poolt on levinud probleem. Paljud rasked liiklusõnnetused juhtuvad olukorras, kus autojuht on sunnitud tegelema tülikate kaassõitjatega. Kuidas sellises olukorras leida lahendus ja kes on vastutav sõidurahu eest?

Juhi häirimine samas autos viibivate inimeste poolt on teema, millest räägitakse vähem kui näiteks kõrvalistest tegevustest roolis. Lahtine lemmikloom autos, jonnivad lapsed, tülitsevad või purjus täiskasvanud kujutavad endast samasugust ohtu nagu helisev mobiiltelefon või mistahes muud auto juhtimisse mittepuutuvad tegevused.

Hukkunute või vigastatutega avariid saab jagada kaheks: tähelepanematuse, juhtimisvea või hetkeemotsiooni tõttu juhtunud õnnetused ning tahtlikult liiklusreeglite eiramisest põhjustatud õnnetused. Kõrvalised tegevused, sealhulgas juhi häirimine roolis käivad esimese kategooria alla. Juhi tähelepanu hajub, mõte liigub mujale ning hetkeemotsiooni ajel tehakse juhtimisviga.

