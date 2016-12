Kas sa tahaksid, et naine kirjeldaks sind kui voodikaaslast mõne sellise sõnaga? Pagana kindlasti ei tahaks. Niisiis õpi nende 18 naise väga avameelsetest pihtimustest. Ja pea meeles ka seda: alati veendu, et teil on millekski vastastikune nõusolek ja et te olete mõlemad samal leheküljel. On suur erinevus, kas sa oled "mees" või teed naisel olemise ebamugavaks.

Sõna tossike ehk inglise keeli wimp tähendus Google Translate'is on "nõrk, argpükslik või ebaseikluslik inimene". Mõlemas keeles on sel väljendil hulk sünonüüme pehmo ja lödipüksini välja.

See, mida sa voodis ütled või teed, võib naise silmis vähendada sinu mehelikkust, kui see on valesti öeldud või tehtud. Men's Fitness palus kõige ebamehelikumaid tegusid kirjeldada 18 naisel ja sai hulga väga ausaid vastuseid.

"Väga mitteahvatlev on see, kui kutt ei ole kindel ei endas, oma kehas ega selles, mida ta teeb." Alex W.

"Kui ta kardab anda mulle seda, mida ma temalt palun. Mulle meeldivad kutid, kes haaravad ohjad, sest võimu aspekt on minu jaoks ahvatlev." Danielle C.

"Kui ta ei tee häält, et öelda, mida ta tahab või kuidas ta seda tahab." Melissa C.

"Ma ei tea, kas see tingimata teeb temast tossikese, aga ma leian, et sõnalise suhtlemise puudumine on natuke frustreeriv. Mulle ei meeldi selle mõistatamine, mis talle meeldib – lihtsalt ütle mulle." Athena L.

"Ära küsi minu käest "Kas see on hea?" Usu mind, sa saad aru, kui on või ei ole."

INITSIATIIVITUS, OSKAMATUS OHJE HAARATA

"Vihkan seda, kui kutt ütleb voodis "See sõltub sinust". Minust sõltus see, et sind siia lasta, nüüd on sinu kord kontroll haarata." Julia C.

"Kui ta ühelgi hetkel kontrolli ei haara." Lauren P.

"Kui ta pole seiklushimuline või lihtsalt ei tea, kuidas sul lahti saada – ja vingub selle üle." Jackie W.

"Ei ole enesekindel, räägib liiga palju ja ei haara olukorra üle kontrolli." Rachael F.

"Kui ta pole piisavalt domineeriv." Carly G.

"Kui mees ei haara juhtimist ja naise edasiviimine teeb teda närviliseks. Mõnikord on tema teadmatus ja süütus nunnu, aga mõne aja pärast on see tujurikkuja." Christina S.

SEKSUAALNE SAAMATUS JA ISEKUS

"Ennatlik hoiatus, et see ei kesta väga kaua." Lauren R.

"Enneaegne seemnepurse. Ükski tüdruk ei taha rokkida kaks minutit." Alexa P.

"Ära küsi suuseksi, kui samaga vastamine sind iiveldama ajab." Sarah G.

"Isekus. Kui ta ei ole piisavalt mehelik, et nautida asjade kuumaksajamist oma partneri jaoks, siis on see nõrkus." Erin K.

"Kui sa pakud välja, et võiks proovida midagi uut ja tema vastab: "miks?" Nicole C.

"Palun ära ürita minuga "armatseda"." Sarah H.