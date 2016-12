Iga kodus veidigi nokitseva mehe suurimaid hirme on seotud "krõks-momendiga" – see on see hetk, kui uut mööblitükki kokku kruvides või auto velge eemaldades jõuga pisut üle pingutad ja polt murdub. Ning murdub nii, et jääb oma pesasse sisse ja selle väljasaamine tundub lootusetu.

"Cruzdelasadas technical" näitab oma YouTube'i videos, et lootusetust ei maksa tunda. Poldi eemaldamiseks on vähemalt seitse viisi. Ehkki nii mõnigi neist nõuab erivahendeid või lihtsalt suures koguses kannatlikkust. Kui polt on roostetanud või paigas keermeliimiga, siis peaks esmalt kasutama spetsiaalset immutusõli ja /või seda leeklambiga kuumutama.

Seejärel on järgmised variandid: