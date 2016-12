Tõenäoliselt oled sa tänaseks juba aru saanud, et kui keegi kasutab sõna "särk", siis ei viita see tingimata Homer Simpsoni pildiga puuvillasele, võidunud ja väljaveninud ümmarguse kaelusega T-särgile, mida sa kannad puid raiudes ja teleka ees tugitoolis ning kuhu sa grillpeol sõrmi pühid. Aga kuidas särgid üldse n-ö ametlikult liigituvad? Missugused peaks mehel kapis olema? Millistel puhkudel neid kanda? Kui sind kutsutakse lihtsale casual ehk argise riietumisstiiliga peole, kus ülikond on selge liialdus, siis millise särgi peaks valima? Real Men Real Style on koostanud kena ülevaate.

ÄRA kasuta seda pealisrõivana: see peaks olema 100% triiksärgiga kaetud. Ka John McClane oleks eelistanud Nakatomi Plazas ringikolistamiseks maikale mõnd muud riietust. Stallone'i tegelased ilmselt küll mitte.

Sylvester Stallone ja alussärk. (VIDA PRESS)

1. T-särk

Kui sul pole pärast töönädalat enam tuju mässata kraede ja nööpidega, siis lähed ilmselt seda teed. Veidi paksemast kangast kui alussärk, ka mitte nii kehale liibuv. Mõeldud kandmiseks ka pealisrõivana, ei pea teiste kihtidega katma.

Kui kannad seda peol, siis kindlasti vali särk, millel on VÄRV. Valge särk on liialt alussärgi moodi. Must ei sobi ka hästi teemaga, kui sa just rock-kontserdile ei lähe. Kui lähed kohtingule ja tahad muljet avaldada, siis julge kanda roosat.

Peamised T-särgi eri stiilid on V-kaelus ja ümarkaelus. Kuna kael on rohkem paljastatud, siis loob V-kaelus rohkem pikkuse ja kõrguse illusiooni. Nii on need ideaalsed lühematele kuttidele või kitsa näoga meestele. Ümarkaelus näitab õlgu laiemana.

Dominic Sherwood ja V-kaelusega T-särk. (VIDA PRESS)

3. Polosärk

Kes võinuks arvata, et Rene Lacoste'i 1926. aastal loodud särk saab nii populaarseks, nagu see täna on? Tänapäeval on see ammu murdnud välja tenniseväljakutelt ja golfiplatsidelt.

Pehme krae ja nööbid, mis ei ulatu alla välja. Lühikesed mansetiga varrukad ümbritsevad tihedalt käsivarsi. Polosärk on üsna paljudeks erinevateks puhkudeks sobiv riietus.

Alexander Skarsgard ja hall polosärk. (VIDA PRESS)

4. Henley

Sisuliselt polosärgi kraeta versioon, 5-7,5 cm pikkuse ja 1-5 nööbiga nööbireaga. Hea võimalus näha välja kenam kui T-särgiga ja samas mitte sättida pidevalt kraed sirgeks nagu polosärgi puhul.

Henley-särk. (VIDA PRESS)

5. Nööpsärk, casual button-down

EI OLE triiksärk ehk ülikonnapluus. Casual markeerib siin, et kasutamine on märksa paindlikum. See on avaram ja vabam kui ülikonnapluus, seda kantakse pükste peal ja see pole mõeldud pintsakuga katmiseks. Ka on tekstiil kergem ja hingavam.

Ben Robson ja nööpsärk. (VIDA PRESS)

6. Triiksärk ehk ülikonnapluus, dress shirt

Muidugi poleks siinne nimekiri täielik ilma vana hea triiksärgita. Põhivärviks on valge, särgil peavad olema mansetid ja korralik krae. Kantakse pintsaku või bleisri all. Tõsine väljakutse on leida triiksärki, mis sinu seljas hästi istub, aga kui see on leitud (ja võib-olla rätsepa poolt õmmeldud või kohandatud), siis näed välja nagu kunn.

Triiksärk (VIDA PRESS)

7. Jakk-särk ehk shirt-jacket