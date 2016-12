Võitluskunstide tarvete ja treeningutega tegeleva firma Evolve juht Chatri Sityodtong tegi oma alluvatele suurepärase jõulukingituse: ta kinkis oma sajale alluvale reisi Maldiividele.

Singapuri ettevõtte juht oli nii rahul 30% suuruse tõusuga, et ei pidanud paljuks kulutada umbes 400 000 eurot firma ühisele jõulupuhkusele, kirjutab Daily Mail. Tegemist pole esimese korraga, kui Evolve’i juht on oma töötajate peale korralikult kulutanud: näiteks on üheskoos käidud Balil, Tais ja Indoneesias. Iga kord reisile minnes on sihtkoht üllatuseks ja ööbitakse viietärnihotellides.

"See reis on vaid osa minu suurest tänutundest Evolve’i töötajatele,“ kommenteeris Chatri Sityodtong. "Parimad väärivad ainult parimat. Niimoodi on aus."

Konkurents firmasse Evolve tööle saamiseks on meeletu: ühele kohale kandideerib tavaliselt umbes 200 inimest.