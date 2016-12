USA Uberi taksojuht tegi firma ajaloo kõige pikema sõidu – Virginiast New Yorki, mis on umbes 650 kilomeetrit.

Uberi taksojuht Janis meenutab, et tema klient, 20ndates eluaastes tüdruk, istus autosse ja küsis, kui kaugele oleks juht nõus sõitma, kirjutab New York Post. Nimelt oli neiul kohe vaja sõita New Yorki, et kohtuda oma poiss-sõbraga.

Kogu sõit kestis ligi kaheksa tundi ning ei läinud isegi liiga palju maksma – umbes 295 dollarit. Sealjuures, meenutab taksojuht, et tütarlaps talle jootraha ei pakkunud.

Pärast kliendi New Yorki toimetamist sõitis taksojuht tühja autoga tagasi Virginiasse. Teepeal arvutas taksojuht, kui palju ta selle sõiduga teenis ning selgus, et Virginia piires sõites oleks ta teeninud päris kindlasti rohkem.

Noor naine võinuks korralikult raha säästa, kui oleks ostnud bussipileti 45 dollari, rongipileti 95 dollari või lennukipileti 188 dollari eest.