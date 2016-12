Selleks, et ühisest mängust ja leludest kogu võimalik rõõm kätte saada, oleks mõistlik enne ostmist või kinkimist endale mõni asi selgeks teha. Tasub kindlasti uurida lisa ka internetist, lugeda tootearvustusi, küsida sõpradelt nende kogemuse kohta (kui julgete). Mis kõige tähtsam, rääkida partneriga, et alustada kõige olulisemast – sellest, millest te tegelikult unistate, mida vajate ja mida ootate.

Täiskasvanutele mõeldud mänguasjapoodide statistika on üllatav: eestlastele meeldivad erksavärvilised, rõõmsad, futuristlikud ja nutikad lelud. Ehkki rohkem ostetakse soolomänguks mõeldud vahendeid, on kasvav trend kaaslasega koos kaupluses mänguasju valida või siis kinkida tähtpäevadeks midagi, mis mõlemale rõõmu toob.

Tõsi, tänapäeval on silikoon peaaegu et paarilelude A ja O. Kvaliteetne meditsiiniline silikoon on lõhnatu ja elastne ning tundub ihu vastas soe ja siidine. Samas, miks mitte proovida külma plastikut ja terasjahedat metalli? Tasub teada, et kõvemast materjalist mänguasja puhul on mootori vibratsioon tugevamini tunda.

Mida poorsemast materjalist või mida rohkemate terade, mummude, nagadega lelu on, seda ebahügieenilisem. Silikooni eeliseks on selle tihedus ja elastsus. Silikoon talletab keha soojuse ning on kasutades meeldivam. Seda materjali on ka väga lihtne libestada ja puhastada. On olemas spetsiaalsed hooldusvahendid, aga piisab täiesti ka soojast veest ja õrnast seebivahust, et mänguasi jälle läikima lüüa.