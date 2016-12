Eelmisel neljapäeval püüdis relvastatud mees USAs San Bernardinos röövida sekspoodi, kirjutab ABC7. Rööv läks aga nässu, kuna kaks julget poetöötajat hakkasid kurikaela peale karjuma ja teda seksmänguasjadega loopima – ning mees pidi tühjade kätega pagema.

Röövikatse toimus kella 21:45 paiku ehk veidi enne kaupluse Lotions & Lace sulgemist. Poodi sisenes kaetud näoga mees, sihtides enda ette relvataolise esemega.

Kaupluse töötaja Amy kinnitas aga, et ta ei kartnud. Naine oli veendunud, et relv on võlts.